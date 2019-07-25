Переговоры по освобождению моряков активизировались после разговора Зеленского с Путиным, - Денисова

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации", - отметила Денисова.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что между зарубежными ведомствами Украины и России проходят переговоры по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

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"Мне известно, что проходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву. И я благодарю Владимира Зеленского за все усилия, которые он прилагает к освобождению военнопленных моряков и всех граждан, которых удерживают сегодня в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации. И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение ", - отметила она.

Омбудсмен добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с Президентом по этому вопросу.

"Об освобождении украинских военнопленных моряков. Как вам всем известно - этот процесс очень длительный и сложный. Почти с первого дня президентства Владимира Зеленского я сотрудничаю с главой государства в постоянном контакте, и он координирует усилия всех сторон в этом направлении ", - рассказала Денисова.

Она также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных громкими заголовками

"Обращаюсь к вам придерживаться профессиональной этики, когда вы ищете такие, знаете, громкие заголовки для своих новостей, чтобы не навредить этим переговорам, которые сейчас проводятся", - сказала уполномоченный ВР.

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