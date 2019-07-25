Допрос Порошенко в ГБР начат и продлится не менее часа, - пресс-секретарь Бюро

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Допрос Порошенко уже начался", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

Иванова продемонстрировала документ с просьбой о переносе допроса, отметив, что заявления ГБР не были голословными.

"Это документ, чтобы не быть голословными, относительно того, что была просьба о переносе. Мы решили показать заявление адвокатов, что они просят перенести допрос на две-три недели. Но в связи с тем, что повестка на сегодня была, то мы, собственно, и начали сейчас допрос", - отметила пресс-секретарь Бюро.

Отвечая на вопрос, сколько ориентировочно может продлиться допрос, Иванова сказала, что это не менее часа.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

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