Допрос Порошенко в ГБР начат и продлится не менее часа, - пресс-секретарь Бюро

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Допрос Порошенко уже начался", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.
Иванова продемонстрировала документ с просьбой о переносе допроса, отметив, что заявления ГБР не были голословными.
"Это документ, чтобы не быть голословными, относительно того, что была просьба о переносе. Мы решили показать заявление адвокатов, что они просят перенести допрос на две-три недели. Но в связи с тем, что повестка на сегодня была, то мы, собственно, и начали сейчас допрос", - отметила пресс-секретарь Бюро.
Отвечая на вопрос, сколько ориентировочно может продлиться допрос, Иванова сказала, что это не менее часа.
Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.