"В связи с розыском Левина": ГПУ объяснила остановку расследования в деле об убийстве Гандзюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает ГПУ.

"В связи с розыском гражданина Л., которому объявлено о подозрении в организации причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, и по поводу направления в компетентные органы иностранных государств запросов о международно-правовой помощи для выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, которые еще и непосредственно касаются и другого подозреваемого гражданина М. уголовное производство в отношении них выделено в отдельное и приостановлено на основании п.п.2,3 ч.1 ст.280 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, в отношении других соучастников преступления расследование продолжается. Выполняются следственные (розыскные) действия, направленные на доказательство вины лиц, совершивших преступления.

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Напомним, о приостановке расследования против Мангера и Левина узнали журналисты программы "Слідство.Info". У них в руках оказался доступ к постановлению суда.

4 ноября прошлого года Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

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