Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами, - источник

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня с санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры сотрудники НАБУ и внутренней безопасности Нацполиции задержали бывшего начальника полиции Одесской области генерала полиции 3-го ранга Дмитрия Головина и его бывшего заместителя Константина Гейко. Их привлекают к ответственности за растрату имущества и злоупотребление служебным положением", - рассказал журналист.

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"По данным источника Цензор.Нет, речь идет о деле по исчезновению вещественных доказательств. Семь контейнеров с контрабандными сигаретами, которые были арестованы и изъяты сотрудниками полиции Одесской области, исчезли из-под ареста. Семь контейнеров - это огромная партия, несколько миллионов долларов, если переправить их в Европейский союз. Ответственность за исчезновение такой огромной партии арестованных сигарет несет руководство областной полиции. А пропавшие сигареты уже не найти - скорее всего, они уже давно переправлены в Европу, контрабандисты их вернули себе, и очевидно, что полицейские закрыли на это глаза не просто так. Что ж, теперь руководители будут отвечать в суде", - констатировал Бутусов.

Ранее НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко.