"Грубейшее нарушение международного права", - МИД РФ грозит последствиями за задержание российского танкера

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации "Волго-Донского судового агентства" (ВДСА, Волгоград) Андрей Медведев сообщил "Интерфаксу", что задержанный танкер принадлежит в настоящее время зарегистрированной в Краснодарском крае компании.

"Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством", новый собственник - "Альтомар Шиппинг" (Геленждик, Краснодарский край. - Ред.) оформил на него все права", - сказал Медведев.

"Nika Spirit - это наш пароход", - сообщил представитель "Альтомар Шиппинг".

Напомним, сегодня военная прокуратура совместно с Службой безопасности Украины задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA".

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