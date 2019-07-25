В России уверяют, что их моряки с задержанного военной прокуратурой в Украине танкера уже направляются домой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Ведомости". По данным российских СМИ, представитель компании-судовладельца подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании. Он также уточнил, что танкер купили этой зимой, уже после захвата в плен украинских моряков в Керченском проливе.

Посольство России в Украине не смогло подтвердить эту информацию. "Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", - сказал представитель посольства.

Как сообщил конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации "Волго-Донского судового агентства" (ВДСА) Андрей Медведев, российский танкер Nika Spirit раньше носил название Neyma, он был продан ВДСА компании "Альтомар Шиппинг" из Геленджика.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

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9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.