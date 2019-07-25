Задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Головину, а также экс-заместителю полковника Константину Гейко сообщено о подозрении по ч.5. ст 191 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Прокуроры САП вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро также подготовили ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
"11 ноября 2017 года была установлена группа лиц, которая по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины, а именно в зону деятельности таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни ГФС, семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем сотрудниками Генпрокуратуры указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад, находившийся в Одессе для дальнейшего хранения. В августе 2018 уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования Руководство ГУ Нацполиции Одесской области дано указание о перемещении табачных изделий на склады частных структур, с руководителями которых Головин и его заместитель вступили в преступный сговор", - сообщили в САП.
Через некоторое время табачные изделия с частного склада исчезли.
"Как было установлено в ходе следствия, схема с "победным" изъятием высоколиквидных товаров правоохранителями и дальнейшая передача их на хранение является распространенной схемой ввоза нерастаможенных товаров в Украину, которая заканчивается, как правило, "уничтожением на основании постановления суда" соответствующих товаров или их "потерей"", - отметили в САП.
Продолжается досудебное расследование. Правоохранители разыскивают заместителя Головина, чтобы вручить ему подозрение.
Также установлено, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, скрывается за границей.
Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко.