Задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Головину, а также экс-заместителю полковника Константину Гейко сообщено о подозрении по ч.5. ст 191 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Прокуроры САП вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро также подготовили ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

"11 ноября 2017 года была установлена группа лиц, которая по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины, а именно в зону деятельности таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни ГФС, семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем сотрудниками Генпрокуратуры указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад, находившийся в Одессе для дальнейшего хранения. В августе 2018 уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования Руководство ГУ Нацполиции Одесской области дано указание о перемещении табачных изделий на склады частных структур, с руководителями которых Головин и его заместитель вступили в преступный сговор", - сообщили в САП.

Через некоторое время табачные изделия с частного склада исчезли.

"Как было установлено в ходе следствия, схема с "победным" изъятием высоколиквидных товаров правоохранителями и дальнейшая передача их на хранение является распространенной схемой ввоза нерастаможенных товаров в Украину, которая заканчивается, как правило, "уничтожением на основании постановления суда" соответствующих товаров или их "потерей"", - отметили в САП.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители разыскивают заместителя Головина, чтобы вручить ему подозрение.

Также установлено, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, скрывается за границей.

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Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко.