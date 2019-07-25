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25.07.19 17:59

Порошенко получил повестку на следующие допросы, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что запланированы еще допросы пятого президента Украины Петра Порошенко и он уже получил соответствующую повестку.

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Об этом Труба написал в своем Telegram-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил", - написал Труба.

Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на постоянные изменения решений представителей пятого президента, Порошенко "в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос".

"Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - уверен Труба.

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