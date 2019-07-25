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25.07.19 18:21

К отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко

По состоянию на середину лета к отопительному сезону готова половина объектов жилищного и социального сектора.

отопление

Об этом заявил вице премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Так, к отопительному сезону готовы 49,5% - жилищного фонда и 52% - объектов социальной сферы (учреждения образования, дошкольного образования, здравоохранения).

До 1 октября готовы должны быть 100% объектов, добавил Зубко.

Подготовку учебных и дошкольных учебных заведений обещают завершить до 1 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко

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