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25.07.19 18:29

Завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки для 5 тыс. контрактников, - Минобороны

Завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки, что обеспечило проживания около 5 тыс. военнослужащих - контрактников.

минобороны

Об этом сегодня, 25 июля, сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На сегодня завершено строительство 38 казарм улучшенной планировки, что обеспечит проживание около 5 тысяч контрактников. До конца августа текущего года запланировано завершить работы еще в 47 казармах улучшенной планировки для размещения около 6 тысяч военнослужащих по контракту", - отметил офицер.

По словам заместителя начальника ГлавКЭУ, в настоящее время продолжается ежедневная работа по выполнению Плана строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов на 2019 год.

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В текущем году планируется завершить мероприятия по строительству и восстановлению еще на 547 объектах из 779, - сообщил Чергинец.

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