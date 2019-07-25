Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших. Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы", - сказал он.

Дипломат отметил, что хотя после начала действия 21 июля нового режима прекращения огня отмечается почти нулевое число его нарушений, "это количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается". "Именно с учетом этого мы остаемся преданными делу прекращения огня и сохранения жизни украинских граждан", - добавил он.

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При этом Цимбалюк заявил, что перемирие должно носить устойчивый характер, а за ним должны последовать другие шаги по имплементации Минских договоренностей.

"Чтобы сделать прекращении огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было оговорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других положений Минских договоренностей, касающихся безопасности. Прежде всего - это вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

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