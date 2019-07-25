Для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних 5 лет не удалось достичь результата (по достижению мира на Донбассе - ред.). Наблюдается недостаточное желание российской стороны признавать свою ответственность и имплементировать Минские договоренности. Украина сделала много, и, думаю, при президенте Зеленском будет готовность сделать даже больше. Но нам нужно, чтобы Россия также выполняла свою роль", - заявил Волкер.

Американский дипломат, который провел в Вене ряд встреч с руководством ОБСЕ, указал на то, что Организация играет особо важную роль в том, что сводит вместе две стороны конфликта - Россию и Украину.

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"Минские договоренности сами по себе являются тем образованием, на основе которого мы надеемся в конце концов достичь мира на Донбассе. Их сторонами являются Россия, Украина и ОБСЕ. ОБСЕ выступает в качестве организатора продолжающихся переговоров в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы. И поэтому ОБСЕ играет очень важную роль уже в том, что сводит стороны друг с другом", - сказал Волкер.

Американский дипломат также сообщил, что во время визита в Украину снова посетит зону конфликта на Донбассе, назвав его "одним из крупнейших конфликтов в Европе со времени окончания Второй мировой войны". Он отметил, что нужно больше внимания и поддержки украинскому населению, страдающему от начатого Россией конфликта.

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