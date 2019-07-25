Зеленский и Трамп по телефону обсудили продолжение реформ в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.

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Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

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