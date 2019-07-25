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25.07.19 20:30

Члены экипажа ничего не нарушали, задерживать их не за что, - СБУ подтвердило, что команда танкера Neyma покинула Украину

Следователи Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет

Члены экипажа ничего не нарушали, задерживать их не за что, - СБУ подтвердило, что команда танкера Neyma покинула Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ для LIGA.net.

Во время проведения следственных действий установлено, что члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено.

Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, Украина предоставила последним беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратуройзадержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

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