"Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов

По словам гендиректора телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александра Ткаченко, включенного в избирательный список "Слуги народа" под №9, в папках – биографические справки о будущих членах фракции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

"В папочках биографии кандидатов. Просто, искушений очень много", - пояснил будущий депутат Ткаченко.

го слова подтвердил и адвокат Александр Качура - №46 в списке "Слуги народа".

"Нас предупредили, что ответственность будет независимо от партийной принадлежности. Закон один для всех", - рассказал он журналистам.

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По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса (№17 в списке "Слуги народа"), Зеленский на встрече с будущими членами фракции указал им на необходимость быстрых реформ ради изменения страны "уже через год".

Встреча Зеленского с будущими членами пропрезидентской фракции состоялась Офисе президента. Она была назначена на 12:00, четверга, 25 июля, но ее участники начали собираться на Банковой за три часа до начала.

Кроме уже упомянутых возле ОП были замечены глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, Ирина Венендиктова (№3 в партийном списке), телеведущие Александр Скичко, выигравший выборы в округе №197 в Черкасской области, и Александр Дубинский, "взявший" мажоритарку в округе №94 на Киевщине, победитель выборов в столичном округе №212 Сергей Швец. На Банковую также приходили Дмитрий Налетов, мажоритарщик из 144-го округа на Полтавщине, и адвокат Сергей Кальченко (№24 в списке), который добился отмены запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

По данным "Украинской правды", на встрече с будущими депутатами присутствовали также глава ОП Андрей Богдан, который сопровождает Зеленского почти всегда и везде, и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча была ознакомительной и длилась около часа. По словам собеседника издания, Зеленский заявил, что он при помощи фракции намерен "менять страну".

"Если у кого-то другая цель - можете сложить мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал он главу государства. Кроме того, президент призвал будущих депутатов "не идти ни на какие компромиссы" и "оставаться людьми".

Как сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", кадровые вопросы на встрече Зеленского с будущими парламентариями не обсуждались.

"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сообщил журналистам Александр Ткаченко.

Эту информацию также подтвердил Даниил Гетманцев (№20 в списке "Слуги народа").

"Мы понимаем, сегодня этих (кадровых, - Ред.) решений нет. Их должны принять в течение ближайших недель", - пояснил он.

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