Глава НАБУ Сытник не явился на судебное заседание о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Сегодня в Соломенском райсуде Киева должно было быть рассмотрение дела о получении директором НАБУ подарка - отдыха в декабре 2018 - январе 2019 года в Ривненской в ​​одном из охотничьих угодий.

Сам А.Сытник в судебное заседание не явился.

Адвокат, представлявший интерес руководителя антикоррупционного органа в суде, заявил ходатайство об отводе судьи.

Суд отклонил ходатайство адвоката об отводе судьи.

Однако, к рассмотрению дела суд не пришел, поскольку присутствие лица, привлекаемого к ответственности за связанные с коррупцией правонарушения, является обязательным.

Согласно рассмотрение дела перенесено на 6 августа.

Адвокат ходатайствовал также о слушании дела в режиме видеоконференции (!).

Однако, суд определил обязательность присутствия директора НАБУ А.Сытника в Соломенском суде 6 августа 2019 для обеспечения участия в деле о своих подарках.

Отвечать в суде за семейный отдых за чужой счет сложнее, чем на камеры с новой властью о новой антикоррупционной стратегии рассуждать".

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По информации источника Цензор.НЕТ это дело вело ГБР.

Согласно обнародованному ранее протоколу допроса свидетеля отдыха главы НАБУ Артема Сытника на базе в Ривненской области Николая Надейко, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в угодье в Ривненской области 5 раз.

За каждый такой отдых был якобы заплачено в среднем около 100 000 гривен. Платил за Сытника Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду и дорогие развлечения.

Посредником между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевак.

Еда поставлялась в обход официальной кухни, чтобы не оставалось чеков. Во время одного из таких отдыхов Сытник рассказал, как помогал американцам в деле о черной бухгалтерии. Записал Сытника, по информации источников, его заместитель Новак.