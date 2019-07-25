В 2018 году в Польше зарегистрировано рекордное количество польско-украинских браков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Согласно данным Главного статистического управления Польши, в 2011 году число браков поляков с украинками составило 298, в 2016 году - более чем вдвое больше - 782, а в 2018 году количество семейных союзов стало рекордным - 1338.

Объяснение этому очень простое. Все больше украинцев приезжает в Польшу, чтобы остаться здесь и создать семью. В Польше сейчас работает, по данным Национального банка Польши, примерно 1,2 млн граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул

Кроме того, в Польше учится все больше украинских студентов. По данным Института общественных дел, в 2013-14 учебном году в польских вузах было 9 747 украинских студентов. Через три года, в 2016 году, их было уже 35 584.

Также увеличивается число рожденных в Польше украинками детей - в 2018 году на свет появилось более 2,1 тыс. детей.

Также читайте: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор, - МИД Украины