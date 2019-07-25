Украинка, которую в Грузии подозревали в торговле детьми, вернулась на Родину

Сусляк вернулась в райцентр Ярмолинцы в Хмельницкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Дома ее встречали свекровь и десять детей. Украинка сказала, что впервые за три месяца чувствует себя спокойно. "Это впервые в жизни три месяца была полная изоляция без возможности прямой связи. Для меня это психологически было очень тяжело. Это была моя цель - попасть к детям. Наконец я ее добилась", - сказала Юлия.

Теперь женщина хочет добиться полного оправдания и извинений грузинской стороны за, что ей пришлось 3 месяца провести в изоляторе.

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При этом уголовное дело, фигурантом которого является Юлия, правоохранительные органы не закрыли. Адвокаты украинки говорят, что теперь дело будут расследовать правоохранительные органы Украины. Юлия же будет иметь в нем статус свидетеля.

Напомним, Юлия Сусляк была задержана 25 апреля в одной из больниц Кутаиси. По информации МВД, она вместе с 10 детьми прибыла из России в начале апреля и намеревалась перейти на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, где их ожидал ее супруг Юрий Сусляк.

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5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.

19 июля Тбилисский городской суд принял решение освободить гражданку Украины Юлию Сусляк. Женщину отпустили прямо в зале суда.