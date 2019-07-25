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25.07.19 23:25

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В Одессе при получении взятки задержан руководитель районного отдела государственной исполнительной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура 01

Руководитель райотдела Государственной исполнительной службы требовал и получил от гражданина 1500 долларов взятки. За эту сумму госисполнитель обещал по судебному решению взыскать средства с должника в пользу заявителя.

Чиновника ГИС задержали при получении взятки возле автовокзала в Одессе.

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Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура 02

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст.368 УК Украины).

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