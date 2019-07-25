Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области
Руководитель райотдела Государственной исполнительной службы требовал и получил от гражданина 1500 долларов взятки. За эту сумму госисполнитель обещал по судебному решению взыскать средства с должника в пользу заявителя.
Чиновника ГИС задержали при получении взятки возле автовокзала в Одессе.
Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст.368 УК Украины).