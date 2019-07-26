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26.07.19 01:46

Пациенты с раком крови бесплатно получат новый эффективный немецкий препарат, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины закупило немецкий препарат для лечения онкогематологических заболеваний за средства государственного бюджета.

минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Более 4 тыс. флаконов препарата аспарагиназа немецкого производства вскоре будут доступны в регионы.

Препарат используют для лечения взрослых и детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Лекарств достаточно, чтобы обеспечить почти всю заявленную потребность.

ВМинздраве отмечают, что закупленный препарат аспарагиназа в разы эффективнее, чем лекарства, которые закупались раньше. В почти 92% случаев его использования наступает ремиссия, а употребление препарата в течение 2 лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%.

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Благодаря государственным закупкам через международные организации в Украине появилось 76 новых препаратов - они зарегистрированы и доступны для граждан. 90% препаратов по направлению взрослой онкологии сегодня закупают дешевле, чем в 2014 году.

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