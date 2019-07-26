Сводка ОС за сутки: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник открывал огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в прессцентре ОС.