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26.07.19 07:13

Сводка ОС за сутки: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин

25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование какого-либо оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник открывал огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в прессцентре ОС.

Сводка ОС за сутки: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин 01

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