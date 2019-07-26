Комбат 10 ОГШБр Александр Андриенко погиб в ДТП на Харьковщине. У него остались жена и трое детей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом сообщил прапорщик из 10 ОГШБр Глеб Бабич.

По его словам, авария произошла вечером во вторник, 23 июля.

В ДТП пострадали жена, дочь и брат Андриенко. Однако их жизни ничего не угрожает.

"До сих пор не могу поверить в то, что происходит, хотя привык к смерти за пять лет. Выживать в сложном бою, и пойти в небо из мирной жизни - с этим трудно смириться. Это огромная, горькая потеря для 10-й бригады, и лично для нас, "драконов", - написал комвзвода на своей странице в Facebook, имея в виду артбатарею.

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Трагедия произошла, когда комбат находился в отпуске.

Он распространил в соцсети видео на песню "Мог друг" группы Kozak System, в котором снялся Александр Андриенко.

"Так случилось, что это видео я хотел выложить тоже сегодня. Но совсем по другому поводу. Но получилось так. И пусть оно будет вместо фото. Здесь ты жив и улыбаешься. Вы его узнаете по униформе. Улыбнись нам с неба ", - написал Глеб Бабич.

У погибшего воина осталась жена и трое детей. Самому младшему сыну ещё нет года.

Прощание с военным состоится в пятницу, 26 июля, в Харькове (ул. Кричевского, 41).

Для побратимов, друзей и тех добрых людей, кто захочет помочь семье погибшего Александра Андриенко:

номер карты "Ощадбанка" - 5167 4901 3921 0539

Виктория Афанасьева (жена Александра)