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26.07.19 07:59

Комбат 10 ОГШБр Александр Андриенко погиб в ДТП на Харьковщине. У него остались жена и трое детей

В автомобильной аварии под Харьковом погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Андриенко. Военнослужащему было 34 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом сообщил прапорщик из 10 ОГШБр Глеб Бабич.

По его словам, авария произошла вечером во вторник, 23 июля.

В ДТП пострадали жена, дочь и брат Андриенко. Однако их жизни ничего не угрожает.

"До сих пор не могу поверить в то, что происходит, хотя привык к смерти за пять лет. Выживать в сложном бою, и пойти в небо из мирной жизни - с этим трудно смириться. Это огромная, горькая потеря для 10-й бригады, и лично для нас, "драконов", - написал комвзвода на своей странице в Facebook, имея в виду артбатарею.

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Трагедия произошла, когда комбат находился в отпуске.

Он распространил в соцсети видео на песню "Мог друг" группы Kozak System, в котором снялся Александр Андриенко.

"Так случилось, что это видео я хотел выложить тоже сегодня. Но совсем по другому поводу. Но получилось так. И пусть оно будет вместо фото. Здесь ты жив и улыбаешься. Вы его узнаете по униформе. Улыбнись нам с неба ", - написал Глеб Бабич.

У погибшего воина осталась жена и трое детей. Самому младшему сыну ещё нет года.

Прощание с военным состоится в пятницу, 26 июля, в Харькове (ул. Кричевского, 41).

Для побратимов, друзей и тех добрых людей, кто захочет помочь семье погибшего Александра Андриенко:
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Виктория Афанасьева (жена Александра)

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