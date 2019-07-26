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26.07.19 09:03

В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб

Штаб ОС сообщил о фиксации в вечернее время на протяжении двух суток провокационных действий со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", - сказано в сообщении.

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В то же время отмечается, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала.

По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - добавили в пресс-центре ОС.

В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб 01

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