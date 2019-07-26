Прокуратура разоблачила рейдеров, завладевших активами на 77 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратурой области совместно с СУ ФР ГУ ДФС в Киевской области обезврежена организованная группа в составе 4 человек, которые путем смены владельцев именных ценных бумаг завладели имуществом завода технического углерода для последующей передачи третьим лицам. Завладев акциями завода в количестве 336 388 шт., подлежавшими в соответствии с решением суда списанию со счетов владельцев, участники организованной группы причинили законным акционерам материальный ущерб на сумму более 43 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем с помощью фиктивных сборов, путем незаконных решений о назначении новых руководителей участники преступной группы фактически завладели в пользу третьих лиц активами данного завода стоимостью 77 млн грн.

Всем четырем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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