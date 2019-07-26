Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Омелян заявил в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Громадском".

"Я рад, что это "гиперлуп", на самом деле. Потому что для меня гораздо приятнее войти в мини- или квазиисторию с "гиперлупом", чем войти барыгой или клоуном. Я считаю, что первый вариант лучше", — сказал он.

Министр добавил, что во время пресс-конференции, на которой он рассказал о планах запустить "гиперлуп", были озвучены четкие этапы внедрения этого проекта.

"Считаю, что мы собрали неплохой пул как украинских, так и иностранных компаний. Иностранные, действительно разрабатывают этот проект. Это Hyperloop Transportation Technologies. Сейчас уже полностью подготовлено проектное предложение, у нас есть научная оценка с украинской стороны и подались на финансирование со стороны Еврокомиссии. Сейчас ждем ответа. То есть, эту этапность мы сохранили", — рассказал Омелян.

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Он отметил, что никогда не рассчитывал, что это будет государственный проект, потому что он должен быть коммерческим.

"Если нам удастся получить первые деньги, чтобы запустить его, я думаю, что мы сможем по меньшей мере в пуле с другими компаниями иностранными принимать в нем участие. Для меня это сверхважная идея, потому что это не просто какая-то фантазия, для меня это важно, чтобы украинцы поверили в самих себя", - резюмировал глава Мининфраструктуры.

Ранее Омелян пообещал запустить тестовый участок "гиперлуп" в 2019 году.

Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который предложил американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Система Hyperloop действует на основе магнитов и турбин, которые запускают капсулы на воздушной подушке. Благодаря этому поезда движутся по вакуумным трубам с огромной скоростью.

Напомним, 15 июня Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.