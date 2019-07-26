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26.07.19 10:22

Проблемы САП связаны лично с Холодницким, - посол Мингарелли

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Проблемы САП связаны лично с Холодницким, - посол Мингарелли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

"Что касается САП - здесь вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет ", - сказал посол.

"Мы надеемся, что сложности, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ. А оно необходимо", - подчеркнул он.

Посол также отметил, что в ЕС рассчитывают на то, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.

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