Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее поручение опубликовали в правительственной газете "Урядовый курьер".
Отмечается, что по двухлетнему кредиту процентная ставка составит 5,15%, а по пятилетнему - 6,25% годовых.
Привлечение пройдет в рамках выполнения плана по внешним заимствованиям на 2019, прописанного в государственном бюджете.
Заемщиком в обоих случаях будет компания Cargill Financial Services International - финансовый отдел американской продовольственной компании, штаб-квартира которой находится в Миннесоте.