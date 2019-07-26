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26.07.19 10:52

Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов привлечь два кредита у компании Cargill Financial Services International на 100 млн евро (на два года под 5,15% годовых) и на 150 млн евро (на пять лет под 6,25% годовых).

кабмин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее поручение опубликовали в правительственной газете "Урядовый курьер".

Отмечается, что по двухлетнему кредиту процентная ставка составит 5,15%, а по пятилетнему - 6,25% годовых.

Привлечение пройдет в рамках выполнения плана по внешним заимствованиям на 2019, прописанного в государственном бюджете.

Заемщиком в обоих случаях будет компания Cargill Financial Services International - финансовый отдел американской продовольственной компании, штаб-квартира которой находится в Миннесоте.

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