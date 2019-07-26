"Навеки первый": Краматорский ФК "Авангард" навсегда закрепил первый номер за убитым наемниками РФ вратарем Степаном Чубенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA-Футбол".

Так клуб увековечил память о парне, который в 2014 году был убит пророссийскими боевиками за ленточку украинского флага на рюкзаке. На тот момент Степану было 16 лет.

Также начиная с июля 2019 году в Краматорске под эгидой УАФ будет проводиться ежегодный школьный турнир памяти Степана Чубенко.

На официальном сайте "Авангарда" в разделе "клуб" появился раздел "Степан Чубенко. Навеки первый".

Напомним, летом 2014 года наемники РФ из банжды Погодина ссадили Степана Чубенко с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола. 30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

10 ноября суд Торецка заочно приговорил убийц украинского школьника Чубенко к пожизненному заключению.

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