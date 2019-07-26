Выделенные деньги пустят на мыло: После огласки в СМИ "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн за штуку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава правления компании Евгений Кравцов.

"Пить чай из стаканов за 2000 гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная.

Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла", - написал Кравцов.

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Как сообщало издание "Zалізниця без корупції", "Укрзализныця" провела очередные тендеры на приобретение сувенирной продукции, а точнее – на покупку подарочных наборов посуды на одну и две персоны по сумасшедшей цене.

Тендер был проведен "Центром сервисного обеспечения", который входит в структуру "Укрзализныци и общая стоимость покупки превышает один миллион гривен. Всего планировалось приобрести 231 набор посуды, предназначенный для одного человека, в который входят:

Подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци";

Стакан хрустальный на 200 мл;

Ложка чайная;

Подарочная упаковка синего цвета с логотипом "Укрзализныци";

Также планировалось приобрести 210 наборов на две персоны, в каждый из которых входит двойной набор посуды.

По результатам проведенных торгов, тендер выиграл частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич. Стоимость одного набора (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) составила 2025,97 гривен без НДС. Набор на две персоны стоит 3047,61 гривни без НДС.

Как отмечает издание, ровно год назад, в июле 2018 года, "Укрзализныця" уже проводила подобный тендер и было закуплено 150 наборов для одного человека и 90 наборов на две персоны. Стоимость набора на одну персону была 1890 гривен, а на две – 2869 гривен. Общая сумма тендера составила 500 тысяч гривен.

Кому предназначались такие дорогие подарки от "Укрзализныци", 441 набор стаканов с железнодорожной символикой на 1,3 миллиона гривен, так и осталось неизвестным.