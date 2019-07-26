Крещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины, об этом шла речь сегодня, 26 июля, во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По словам Ярового, сейчас перед правоохранителями стоит задача обеспечить общественную безопасность во время религиозных мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

"Это касается не только столицы, но всех руководителей территориальных подразделений. Чтобы мы обеспечили безусловную безопасность при переезде на автодорогах. Будем привлекать дополнительные силы НГУ, НПУ. Акцентирую на налаживании четкой организации, алгоритме совместных действий при проведении этих мощных мероприятий. Наше принципиальное дело - это безопасность", - отметил он.

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Так, по информации правоохранителей, участие в массовых мероприятиях только в столице примет более 20 тысяч человек.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы. В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.

Князев также добавил, что помощь Национальной гвардии в охране общественной безопасности и порядка на улицах городов и сел Украины стала эффективной поддержкой сил Национальной полиции Украины.

"Выход личного состава Нацгвардии на улицы наших городов и поселков - это большая поддержка для Национальной полиции", - отметил он.

Заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах государства во время перемещения значительного количества верующих. Он добавил, что в целом к ​​оказанию практической помощи при обеспечении общественной безопасности готовы и приданные силы других областей.