НАБУ и ГПУ проводят обыски в Окружном админсуде Киева (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушена процедура: Окружной админсуд объяснил отмену переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина в Киеве

Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проводило обыски.