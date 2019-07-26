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26.07.19 12:06

НАБУ и ГПУ проводят обыски в Окружном админсуде Киева (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева.

НАБУ и ГПУ проводят обыски в Окружном админсуде Киева (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - сказано в сообщении.

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Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проводило обыски.

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