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26.07.19 12:20

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро. ФОТО

Оперативники Национальной полиции в Киеве разыскивают мошенника, который обустроил фиктивный пункт обмена валют и незаконно завладел деньгами клиента.

Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро 01

По информации правоохранителей, мошенничество произошло еще в июне этого года в Шевченковском районе на улице Древлянской. Так, благодаря фиктивному обменнику злоумышленник завладел деньгами клиента в размере 58 тыс. евро и $10 тыс.

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро 02

В полиции начали уголовное производство по статье "Мошенничество". Сейчас следователи разыскивают неизвестного и пытаются установить его личность. Правоохранители призывают сообщить в полицию, если кому-то известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания. Обратиться в органы правопорядка можно по номеру 102 или (044) 486-03-06.

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