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26.07.19 12:20

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более чем 60 тысячами евро. ФОТО

Оперативники Национальной полиции в Киеве разыскивают мошенника, который обустроил фиктивный пункт обмена валют и незаконно завладел деньгами клиента.

Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более чем 60 тысячами евро 01

По информации правоохранителей, мошенничество произошло еще в июне этого года в Шевченковском районе на улице Древлянской. Так, благодаря фиктивному обменнику злоумышленник завладел деньгами клиента в размере 58 тыс. евро и $10 тыс.

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более чем 60 тысячами евро 02

В полиции начали уголовное производство по статье "Мошенничество". Сейчас следователи разыскивают неизвестного и пытаются установить его личность. Правоохранители призывают сообщить в полицию, если кому-то известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания. Обратиться в органы правопорядка можно по номеру 102 или (044) 486-03-06.

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