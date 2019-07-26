Нужен перезапуск НАПК, - Мингарелли

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет - они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", - сказал Мингарелли.

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Он добавил, что НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

"НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций. Но я не буду давать указаний, что нужно заменить этого, этого и вот того человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины – сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", - подчеркнул посол.

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Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года, а для этого "придется перезапустить НАПК".