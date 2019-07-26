Выпил - к работе не допущен: "Укрзализныця" будет проверять сотрудников алкотестерами

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "СЕГОДНЯ", об этом рассказал Роман Веприцкий, руководитель регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Это новшество - часть масштабной стратегии безопасности предприятия. Первыми новации стали тестировать на территории филиала "Юго-Западная железная дорога". Здесь алкотестеры установили на проходных в главном офисе филиала, чтобы отсеивать подвыпивших сотрудников до того, как они приступят к выполнению своих обязанностей.

Дополнительно, вооружили приборами представителей инспекции, которая следит за соблюдением трудовой дисциплины среди железнодорожников. Теперь кроме традиционного инструктажа перед началом смены, работников путей также будут проверять на наличие алкоголя в организме. Выпивших будут отстранять от работы сразу же.

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В ЮЗЖД пояснили, ужесточение контроля за соблюдением трудовой дисциплины на предприятии - не просто прихоть. Таким образом планируют максимально повысить безопасность железнодорожных перевозок и сократить статистику смертности как среди сотрудников УЗ, так и среди населения. Ведь сейчас статистика такова: больше чем в половине всех несчастных случаев на железной дороге виновно спиртное.

"Вопрос безопасности на железной дороге - приоритет №1 для нас. Мы перевозим десятки тысяч пассажиров, сотни тысяч тонн грузов ежедневно. Качество и безопасность этих перевозок напрямую зависят от состояния людей, которые это выполняют", - прокомментировал внедрение проверок алкотестером Роман Веприцкий, директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Между тем, статистика смертности среди сотрудников железной дороги по причине спиртного ужасает не меньше. По информации начальника службы охраны труда регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Аллы Лазько, только за первое полугодие 2019-го на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" произошло 4 несчастных случая, 3 из которых – с летальным исходом.

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Контроль за соблюдением трудовой дисциплины усилили еще и потому, что с 21 июля вступила в действие законодательная норма, по которой ответственность за все несчастные случаи на железной дороге при участии сотрудников, в том числе в состоянии алкогольного опьянения – теперь ложится на руководителя. Причем ответственность – уголовная. Речь идет о сроке до 7 лет лишения свободы, в зависимости от сложности чрезвычайного происшествия.

Со временем рейды с алкотестерами будут проводить и на территории других филиалов железной дороги.

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