10,6 тысяч заявлений и 516 уголовных производств: полиция подвела итоги по нарушениям на выборах в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент Нацполиции Украины.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой отметил, что личный состав Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной службы, ГМС выполнили поставленные задачи.

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10 600 заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун

Яровой также отметил, что такие цифры не просто констатация факта, а очень мощная, серьезная, целенаправленная работа всех подразделений МВД.

"Особенно это касается следственных подразделений. Это принципиальная позиция министра - чтобы эту мощную работу мы завершили со всеми процессуальными последствиями, чтобы все это было доведено до логического завершения", - подчеркнул Яровой.