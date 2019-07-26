Мингарелли: Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"То, что происходит – рейды СБУ по коммерческим компаниям – уже вредит инвестиционной привлекательности Украины. Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в ArcelorMittal – худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а наверное, от завода "Метинвеста", - заявил он.

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При этом Мингарелли уточнил, что дипломаты были удивлены подобными действиями СБУ: "Вообще-то странно видеть участие Службы безопасности Украины в таких делах, и мы все были этим удивлены".

Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.