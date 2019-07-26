ООН о задержании российского танкера в Измаиле: Необходимо избегать любой эскалации в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг, 25 июля, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право... Необходимо избегать любой эскалации", – заявил Хак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан задержанного российского танкера Neyma Дробязко: "Все было мирно, разрешали связываться с родными"

Ранее стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.