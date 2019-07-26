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26.07.19 12:50

Кличко: Богдан заявил, что я должен согласовывать действия с Вавришем или Ткаченко. ВИДЕО

Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что в Офисе президента заявили, что он должен корректировать свои действия в отношении процессов в Киеве с двумя персоналиями - застройщиком Андреем Вавришем или директором "1+1 медиа" Александром Ткаченко.

Об этом Кличко заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Видео Громадське ТБ

"Господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия по процессам в городе с двумя персоналиями по моему выбору. Была озвучена фамилия господина Вавриша и господина Ткаченко. Этот звонок был 2-3 недели назад. Я спросил: скажите, господин Богдан, какие официальные должности у них и какую роль они должны иметь в консультациях", - сказал Кличко

Мэр рассказал, что за последнее время у него было несколько встреч с Богданом, также он дважды встречался и с президентом Владимиром Зеленским.

Кличко в очередной раз подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице двоевластия будет неконституционным.

"Дело не в фамилиях и не в том, что Кличко цепляется за кресла, а в ключевых принципах. Речь идет о наступлении на самоуправление, о сворачивании реформ децентрализации", - сказал Кличко.

"Киевлян хотят лишить права избирать власть в своем городе. Чтобы завернуть это в товарную упаковку, пошли в ход разные способы - от манипулирования закона до грязи против власти, избранную киевлянами", - добавил Кличко.

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