Угроза федерализации Украины по модели РФ самая большая за всю историю независимости. За этим стоят серьезные сценарии, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время публичной дискуссии в Veteran Hub, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угроза (федерализации Украины. - Ред.), безусловно, есть. Россия будет пробовать провоцировать не один большой конфликт, а много разных региональных конфликтов, и таким образом будет пытаться откалывать разные регионы. Я вообще считаю, что сейчас угроза федерализации нашей страны по российской модели самая большая за все годы независимости Украины. И это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии", - сказал Климкин.

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Он спрогнозировал, что ближайшие годы будут "очень серьезными", поскольку Путин будет пытаться "выдергивать Донбасс, выдергивать Украинский Юг". В этом контексте Климкин отметил, что, по его мнению, украинский Юг более рискованный с точки зрения российской пропаганды, "чем, условно, Харьков".

"Наш основной вызов на ближайшие годы - это одновременно "передолбать" то, что мы имеем здесь, внутри Украины, и в конце концов сказать себе: Если мы европейцы и хотим в ЕС, а мы хотим в ЕС, то давайте сначала сами станем Европой", а во-вторых, не дать Путину "раздолбать" Украину", - резюмировал министр.