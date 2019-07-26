Соломенский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения экс-начальнику одесской полиции Головину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соломенского районного суда Киева, в 15.00 начнется судебное заседание по избранию меры пресечения Головину, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, передает Цензор.НЕТ.

Ходатайство о мере пресечения будет рассматривать судья Виктория Жовноватюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.