В оккупированом Крыму троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в психбольницу, - адвокат Семедляев

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что "не попал в следственный изолятор к своему подзащитному" Арсену Абхаирову и пошел в психиатрическую больницу, так как недавно его ознакамливали с постановлением стационарной экспертизы.

Адвокат добавил, что его подзащитный "чувствует себя нормально", однако подчеркивает, что "помещение в психиатрическую больницу его унижает". Семедляев расценивает это как "форму карательной психиатрии".

"Из-за того, что ребята отказываются сотрудничать со следствием, а не признаются в инкриминируемом им преступлении и не считают себя террористами, они подвергаются такой форме давления, как помещение в психиатрическую больницу", – ометил защитник.

Адвокат рассказал, что помимо Арсена Абхаирова в психбольнице находятся Рустем Эмирусеинов и Эскендер Абдулганиев.

ФСИН России не комментирует информацию о помещение фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в психбольницу.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.



Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.



Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.



28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.



Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.



По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.