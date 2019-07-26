Оккупационные власти РФ подгоняют жителей ОРДЛО с получением российского гражданства, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в т.ч. военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

При этом в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях проходя службу в тыловых подразделениях, отказываются от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.