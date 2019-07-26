Готовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк (обновлено)

"Подготовлен проект сообщения о подозрении … судьям Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк

Позднее Горбатюк уточнил: "Подозрений четыре – двум руководителям суда и двум судьям".

Он также отметил, что зафиксировано влияние на судей Конституционного суда Украины, вмешательство в деятельность ВККС, других судов и органов власти.

"Влияние на принятие решений Конституционным судом, ВККС и ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.), на ГБР (Госбюро расследований. - Ред.)... Огромный объем информации с признаками преступлений, которым будет дана правовая оценка", - сказал он.

Горбатюк указал, что зафиксировано влияние на отдельных судей КС для принятия определенных решений, что "связано с незаконным обогащением и отменой люстрации".

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Бюро обеспечивало оперативное сопровождение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшему главе аппарата киевского суда и его заму сообщено о подозрении по делу Майдана, - ГПУ

"Это не просто вмешательство в работу судей и госорганов... Это фактически использование полномочий судьи неправосудным способом... Это не просто нарушения, а угроза национальной безопасности", - заявил Сытник.

Он отметил: "Вовк в свободном режиме у СБУ может получить информацию относительно прослушивания... Ресурсы ГБР используются для давления на других людей... Если даже находился судья, отказывающийся это делать, на него осуществлялось давление".

Директор НАБУ выразил надежду на то, что подозрения будут подписаны, отметив, что проекты подозрений на судей подготовлены и направлены на подписание руководству Генпрокуратуры.

Горбатюк уточнил, что подозрение касается принятия заведомо неправосудного решения, вмешательства в деятельность ВСП и ВККС (по двум статьям).

Согласно инфографике и озвученной в видеоролике информации, глава ОАСК создавал искусственные препятствия работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных ему членов и введения туда лояльных ему людей.

"В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что к разработанному Вовком плану были привлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, задачей которого было осуществление давления на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами", - сказано в ролике.

Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

Ранее НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.