ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ размещен на сайте Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Гр-н Добкин Михаил Маркович, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 5 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб.211 (тел.200-70-82) для допроса в уголовном производстве №42015000000001067 от 29.05.2015 года", - говорится в тексте повестки.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу о покушении на беглого экс-президента Виктора Януковича, допрос должен был состояться 25 июля, но нардеп так и не пришел.

18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

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