Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.07.19 15:30

Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его представители не пришли на допрос.

Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Кличко вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в деле о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и пояснит следствию свою позицию", - добавил Труба.

Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР

Напомним, 26 июля Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100