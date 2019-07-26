Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Кличко вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в деле о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и пояснит следствию свою позицию", - добавил Труба.

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Напомним, 26 июля Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.