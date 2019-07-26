НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее - ВККС). Цель этих действий - избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.
Свой план, по версии следствия, они реализовали в несколько этапов:
• Искусственно инициировали подачи исков об отсутствии полномочий у некоторых членов ВККС и запрет им выполнять свои полномочия и организовали вынесение судебных решений об их удовлетворении.
• Обеспечили смену двух членов ВККС при вмешательстве председателя ОАСК на заранее определенных "лояльных" победителей конкурса по квоте Уполномоченного Верховной Рады и Государственной судебной администрации. Обязали ВККС немедленно включить в состав ВККС указанных победителей конкурса на основании решений ОАСК в исках, инициированных главой и служащими этого же суда.
Один из искусственно инициированных судьями ОАСК исков к главе и члену ВККС подал судья Высшего административного суда. Поскольку при автоматическом распределением этот иск попал к судье ОАСК, на которого участники преступления не имели достаточного влияния, они пытались достичь вынесения им "желаемого" решения с "нужной" формулировкой, оказав давление на служителя Фемиды.
• Запрет восьми членам ВККС осуществлять квалификационное оценивание судей на основании вынесения заведомо неправосудного решения одним из судей Суворовского районного суда г.. Одессы, в организация вынесения которого принимали активное участие отдельные должностные лица ОАСК. Впоследствии Одесский апелляционный суд отменил это решение как незаконное. При других обстоятельствах оно фактически бы сделало бы невозможной работу ВККС.
С учетом наличия достаточных доказательств, УСР ГПУ направило для подписания заместителю Генерального прокурора проекты сообщений о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 351-2 ( "Воспрепятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины"), ст. 375 ( "Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления"), ст. 376 ( "Вмешательство в деятельность судебных органов") Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Следствие принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств совершения преступлений и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.