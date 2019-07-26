Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей", - отметил он.

В комментариях пишут, что за семь дней нельзя ничему научить. С этим Милованов не согласен. "В корпоративном обучении, а также обучении по публичному управлению достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия", - подчеркнул он.

Также он объяснил, что выбрали именно Трускавец, потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

"Несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои обучения крупные международные и украинские компании", - объяснил он.

Напомним, что ранее в "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

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