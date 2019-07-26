Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.07.19 15:54

В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк

В помещении Суворовского районного суда Одессы проводится обыск относительно возможного вмешательства в работу органов государственной власти. Судью ранее подозревали во взяточничестве, но он избежал ответственности.

В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Фигурантом дела является местный судья. Как объяснил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, речь идет о судье, которого уже подозревали в получении взятки, но он был оправдан "при странных обстоятельствах". В деле сказано, что руководитель Окружного административного суда Киева надиктовывал результативную часть судье Суворовского районного суда Одессы. "Решение, которое было вынесено Суворовским судом, блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей", - рассказал Артем Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Ранее стало известно, что НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100