В Одессе обыскивают помещение райсуда: под подозрением судья, заблокировавший работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Горбатюк

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Фигурантом дела является местный судья. Как объяснил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, речь идет о судье, которого уже подозревали в получении взятки, но он был оправдан "при странных обстоятельствах". В деле сказано, что руководитель Окружного административного суда Киева надиктовывал результативную часть судье Суворовского районного суда Одессы. "Решение, которое было вынесено Суворовским судом, блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей", - рассказал Артем Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Ранее стало известно, что НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.