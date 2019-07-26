Никакой конспирологии нет. Просто недооценка рисков со стороны нового владельца судна, - журналист Клименко о задержании российского танкера в Измаиле

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно задержания российского танкера NEYMA (IMO: 8895528) в Измаиле.

1. Я почти уверен, что никакой конспирологии в этом нет. Скорее, просто недооценка рисков со стороны нового владельца судна. Уверен, что компании-владельцу, что купила судно в феврале 2019 г. - это ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia - всунули его, скорее всего, дешево, чтобы что-то получить. Продавцом был ликвидатор имущества, потому что предыдущий владелец обанкротился. Новый владелец не имел никакого отношения к инциденту под мостом, поэтому спокойно шел на ремонт или осмотр после приобретения судна в Измаил. Почему в Измаил? - потому что там дешевле, чем в РФ.

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2. Другое дело, что этот пароход имеет 2 серьезных недостатка - (1) он еще в январе 2017 г. пришел в оккупированную Керчь на СРЗ в ремонт или отстой (нарушил режим оккупированной территории, то есть государственную границу Украины в Крыму, это сфера СБУ) (2) он проходит как вещественное доказательство по делу, которое ведет военная прокуратура по инциденту 25.11.2018. То есть 2 причины для его задержания. А о крымском "черном списке" новые владельцы пожалуй забыли, потому что давно уже никто из "списочников" не заходил в наши порты, зная, что будет арест...

3. Экипаж отпустили абсолютно правильно - потому что он не имеет никакого отношения к этой истории. Когда 25.11.18 этим судном перекрывали Керченский пролив, оно было на отстое еще с января 2017 г. на Керченском судоремонтном заводе. При этом фирма, которая была тогда владельцем, находилась в состоянии ликвидации (банкротства). И тогда, скорее всего, там не было экипажа (потому что его вытолкали буксирами, он не был на ходу). Сейчас у танкера новый владелец. И новый экипаж.

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Так что, при всем традиционном расследовательном недоверии нашей Мониторинговой группы, должен сказать, что все норм ... Хорошая принципиальная работа Морской охраны, СБУ и Военной прокуратуры.

4. Будет ли ответ? - Конечно ... Посмотрим, какой именно. Так что же теперь, нам сложить лапки и не дышать", - рассказал Клименко.